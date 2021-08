Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Sifan Hassan - Pas le temps de niaisé ! 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1339 Karma: 542 La double championne du monde Sifan Hassan a réussi à remonter à la tête de la course après une chute à seulement 300m de la ligne d'arrivée, à peine finit cette course elle repart comme si de rien n'était.





Impressionnant !!!

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:10