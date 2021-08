Je m'installe Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 476 Karma: 544

Un super timelapse de 270 km en parapente dans les Alpes en Suisse. La caméra reste sur un cap fixe et, allié à la vitesse très accélérée, permet de bien voir le parcours entre trajets droits et reprises d'altitude. Wooaw, 270 km en 11 heures, supers conditions et super pilote.



270 km on a Paraglider | Stunning Hyperlapse | Swiss Alps

Contribution le : Aujourd'hui 08:18:27