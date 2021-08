Options du sujet Imprimer le sujet

Contribution le : Aujourd'hui 11:48:28

gazeleau Re: Accident à un passage pour piétons

Chauffards !



Et puis double cognage de tête casque + bitume. Ouille !



Invocation @AlTi5 !

Contribution le : Aujourd'hui 11:51:17

AlTi5 Re: Accident à un passage pour piétons

Que des mauvais réflex....



Dépasser par la droite / gauche alors qu'un véhicule est a l'arrêt a l'abord d'un passage piéton.



Essayer de relever le piéton IL NE FAUT JAMAIS LE FAIRE car c'est un coup a cassé un truc fragilisé lors de la chute il faut attendre prendre le temps avant de relaver dés fois 2 a 5 minutes



il faut surtout sécuriser la zone !



et l'autre cycliste qui vois la chute et qui continu T_T

Contribution le : Aujourd'hui 11:51:49

AlTi5 Re: Accident à un passage pour piétons

Je poste trop Inscrit: 16/05/2006 22:25 Post(s): 11901 Karma: 2432

@gazeleau a écrit:

Chauffard !



Invocation @AlTi5 ! ;-)



je valide complètement 2 chauffards

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:08