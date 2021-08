Index des forums Koreus.com Tout le sport [Mon Petit Gazon Koreus] Saison 3 Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Pas d'affolement, on attend que le mercato réel soit terminé pour lancer la partie. Donc :



Le mercato de la saison 3 débutera le 1er septembre



Mais ça n'empêche pas de se mettre en jambes dès maintenant, pour préparer la logistique et bien penser son mercato au calme ! D'autant plus qu'il y a du nouveau cette année (voir plus bas). J'ai donc déjà créé la ligue, et vous pouvez la rejoindre dès maintenant.



On essaie de limiter le nombre de places à 8, les suivants (s'il y en a) seront placés dans une ligue distincte qui fera office de deuxième division.



Code pour rejoindre la ligue : NJNPM1RS



Premiers arrivés, premiers servis !

Manifestez-vous ici quand vous rejoignez la partie, et essayez de prendre un pseudo similaire à votre pseudo sur Koreus, histoire qu'on puisse facilement identifier qui est qui au cours de la partie.



Pour ceux qui ne connaissent pas encore : qu'est-ce que Mon Petit Gazon ?







Mon Petit Gazon c'est un jeu gratuit sur le thème du football, basé sur l'actualité réelle des championnats. En l'occurrence, nous jouons ici pour le moment avec le championnat de Ligue 1 française.



Il se déroule en deux phases :

- D'abord un mercato initial où chaque joueur dispose d'un budget identique pour composer son équipe, à partir d'un système d'enchères à l'aveugle. Celui qui dépose la plus grosse enchère sur un footballeur l'acquiert dans son équipe.

- Ensuite, à chaque journée de championnat, chaque joueur compose son équipe, à savoir un onze de départ et des remplaçants. En fonction des performances réelles des footballeurs alignés dans son équipe, il marquera et encaissera un certain nombre de buts dans un match contre l'équipe d'un autre joueur.



Lien pour télécharger l'appli :

- sur Android

- sur iPhone / iPad



Vainqueurs des éditions précédentes



Saison 1 :



@LeCromwell



@Wiliwilliam



@-Flo-



Saison 2 :



@Yazguen



@aioren



@Jinroh



(On devrait accrocher une étoile à l'avatar des vainqueurs )



Nouveautés de cette saison



- Il n'est plus possible de jouer à partir du site web, il faut obligatoirement utiliser l'appli mobile (sur téléphone et/ou tablette), appli qui a été complètement refaite. Le site reste dispo uniquement pour choper des stats sur les joueurs et préparer son mercato.



- Fermeture automatique des enchères : introduction d'un délai maximal au delà duquel un joueur qui n'a pas fait ses enchères se verra attribuer des enchères automatiques, pour ne pas faire attendre trop longtemps les autres joueurs. Je crois qu'en interne, ce développement avait pour nom de code "le projet @Demetan". ( )



- Meilleur accompagnement pour aider à la compo de son équipe, avec des briefs d'avant-match. A priori plus besoin d'aller chercher les dernières nouvelles sur lequipe.fr pour être sûr de pas se faire couillonner lors de son choix de compo.



- Meilleur suivi des résultats en direct.



- Et sûrement d'autres trucs qu'on découvrira en jouant.







Notif pour les joueurs des éditions précédentes (ou de MPP) qui n'ont pas été cités dans le post : @SonyDian @DevdX @olivier78 @Srash @Mannekenpix @Koreus Et oui les p'tits loups, le championnat reprend cette semaine ! L'occasion de préparer cette troisième saison de MPG.Pas d'affolement, on attend que le mercato réel soit terminé pour lancer la partie. Donc :Mais ça n'empêche pas de se mettre en jambes dès maintenant, pour préparer la logistique et bien penser son mercato au calme ! D'autant plus qu'il y a du nouveau cette année (voir plus bas). J'ai donc déjà créé la ligue, et vous pouvez la rejoindre dès maintenant.On essaie de limiter le nombre de places à 8, les suivants (s'il y en a) seront placés dans une ligue distincte qui fera office de deuxième division.Premiers arrivés, premiers servis !Manifestez-vous ici quand vous rejoignez la partie, et essayez de prendre un pseudo similaire à votre pseudo sur Koreus, histoire qu'on puisse facilement identifier qui est qui au cours de la partie.Mon Petit Gazon c'est un jeu gratuit sur le thème du football, basé sur l'actualité réelle des championnats. En l'occurrence, nous jouons ici pour le moment avec le championnat de Ligue 1 française.Il se déroule en deux phases :- D'abord un mercato initial où chaque joueur dispose d'un budget identique pour composer son équipe, à partir d'un système d'enchères à l'aveugle. Celui qui dépose la plus grosse enchère sur un footballeur l'acquiert dans son équipe.- Ensuite, à chaque journée de championnat, chaque joueur compose son équipe, à savoir un onze de départ et des remplaçants. En fonction des performances réelles des footballeurs alignés dans son équipe, il marquera et encaissera un certain nombre de buts dans un match contre l'équipe d'un autre joueur.Lien pour télécharger l'appli :Saison 1 :Saison 2 :(On devrait accrocher une étoile à l'avatar des vainqueurs- Il n'est plus possible de jouer à partir du site web, il faut obligatoirement utiliser l'appli mobile (sur téléphone et/ou tablette), appli qui a été complètement refaite. Le site reste dispo uniquement pour choper des stats sur les joueurs et préparer son mercato.- Fermeture automatique des enchères : introduction d'un délai maximal au delà duquel un joueur qui n'a pas fait ses enchères se verra attribuer des enchères automatiques, pour ne pas faire attendre trop longtemps les autres joueurs. Je crois qu'en interne, ce développement avait pour nom de code "le projet @". (- Meilleur accompagnement pour aider à la compo de son équipe, avec des briefs d'avant-match. A priori plus besoin d'aller chercher les dernières nouvelles sur lequipe.fr pour être sûr de pas se faire couillonner lors de son choix de compo.- Meilleur suivi des résultats en direct.- Et sûrement d'autres trucs qu'on découvrira en jouant.

