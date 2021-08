Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Casser une table en verre 5 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44530 Karma: 21266 Un gars déplace une table en verre dans le salon d'une maison...





Light Table Tap Causes Tempered Glass Explosion || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:43:42

alfosynchro Re: Casser une table en verre 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9075 Karma: 4001 C'est du verre trempé, il devait être bien sous tension !

Contribution le : Aujourd'hui 20:09:47