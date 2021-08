Le cinéma à travers les âges (de 1701 à 2500 en 340 films)

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4677 Karma: 545

Il y a quelques années, je m'étais posé la question de savoir si chaque année du 20e, 19e, 18e siècle avait déjà été représentée au cinéma dans un film. Après de longues recherches, j'avais dressé une liste et je m'étais rendu compte que les années comprises entre 1780 et 2020 ont toutes au moins un film qui y prend place. Cette semaine j'ai donc décidé de créer une vidéo avec tous ces films, en étendant un peu plus les âges puisque je vous propose une rétrospective allant de 1701 à 2500, voire un peu plus si vous avez la patience d'aller au bout et de regarder le bonus. Et pourquoi pas, un jour où je serai motivé, explorer également des époques bien plus anciennes.



Je trouve fascinantes les différentes façons de voir le passé, le présent et le futur selon les cinéastes. Voir comment, en 1948, on voyait le monde en 2048. Comment, au 20e siècle, on avait déjà anticipé (ou pas du tout, d'ailleurs) nos avancées technologiques ou nos dérives (Running Man et la téléréalité notamment en est un parfait exemple).



J'ai choisi d'illustrer cette vidéo avec la musique Everyday 2.0 de Carly Comando, choix qui paraîtra logique à toute personne ayant été marquée par Noah Kalina il y a maintenant 15 ans. En espérant que ça pourra en intéresser certains !





Le cinéma à travers les âges (1700-2500) - Everyday 2.0 (Carly Comando)

