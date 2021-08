[Vidéo][Gameplay-Trailer] Stray

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7250 Karma: 3089

Une petite découverte que l'on m'a envoyé que je ne connaissais pas encore, désolé si c'est déjà posté ici ou connus.

Il me rappel le jeu de l'époque Bad Mojo dans la même approche.





Stray est un futur jeu vidéo de simulation de puzzle développé par BlueTwelve Studio et édité par Annapurna Interactive. Le jeu devrait sortir en octobre 2021 (plutôt 2022) sur Microsoft Windows, PlayStation 4 et PlayStation 5



Synopsis

Le jeu est un jeu d'aventure à la troisième personne, dans lequel le joueur contrôle un chat errant dans une ville cyberpunk, peuplée de robots.







Stray - Official Gameplay & Release Window Trailer





Je ne suis pas fan des chats mais le jeu semble sympa.

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:33