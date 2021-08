Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un passager agressif scotché à son siège dans un avion 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44534 Karma: 21289 Un passager d'un avion Frontier Airlines est littéralement scotché à son siège après avoir agressé le personnel de bord.



alfosynchro Re: Un passager agressif scotché à son siège dans un avion 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9081 Karma: 4001

C'est quand-même incroyable certains types de gens, comment ça peut exister !

