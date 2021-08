Un lombric met une tortue KO + Les cigales font une orgie + Les anémones ont des têtes de zguègues

Options du sujet Imprimer le sujet

1/ Une tortue se bat contre un ver de terre et se prend un Ippon-Seoi-Nage.









2/ Des cigales participent à une orgie en plein air. (Maintenant vous saurez pourquoi parfois vous avez l'impression de vous prendre des petites gouttes dans la face alors qu'il fait un grand soleil).









3/ De drôles de créatures partiellement ensevelies dans le sable. Il s'agirait d'anémones.





