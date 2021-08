Elle essaye le Hidjab et trouve ça cool

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9083 Karma: 4003

" Au carnaval (en Grande Bretagne) la communauté musulmane avait un stand, le public a adoré Essayer le foulard (Hijab). Regardez sa réaction au foulard (Hijab). Nous avons distribué gratuitement de magnifiques foulards en cadeau de la communauté musulmane Masha'Allah et le henné était également gratuit, les non-musulmans ont remercié la communauté musulmane pour les cadeaux."





Non-Muslims loved trying the hijab-Must watch and share it. Thank you

