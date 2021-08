Une touriste emportée par le vent lors d'une ballade en parachute ascensionnel.

Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 439 Karma: 591 Ce jeudi, une jeune femme de 21 ans qui séjournait à l'hôtel Buenaventura, à Puerto Vallarta au Mexique, volait tranquillement, harnachée à un parachute ascensionnel avant que la corde qui la reliait au bateau ne lâche.

Les vents forts l'ont emportée vers la ville et la jeune femme s'est retrouvée emmêlée dans les câbles d'un lampadaire. Elle n'a subi que des blessures légères.



Aujourd'hui 09:33:45