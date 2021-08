Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71139 Karma: 33420

Chien Faceplant





Tiny Dog Jumps Over Fence and Faceplants to the Floor - 1214463



Glissade Fail





Woman Slips From Porch's Stairs While Letting Her Dogs Out of House - 1215985

Contribution le : Aujourd'hui 10:51:15