Kilroy1 Un béluga qui aime faire peur aux enfants 2 #1

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:44

Contribution le : Aujourd'hui 12:10:44

Vassili44 Re: Un béluga qui aime faire peur aux enfants 1 #2

Contribution le : Aujourd'hui 12:16:45



Je viens de pourrir l'ambiance.



Version 2 : Ah trop mignon !!!! J'avais vu une vidéo qui montrait qu'on pouvait prêter des intentions aux animaux en fonction des traits (humains) qu'on leur attribut comme ici, on pourrait penser qu'il s'amuse car on dirait qu'il sourit. Cela nous ferait passer à côté de souffrances en fait.Je viens de pourrir l'ambiance.Version 2 : Ah trop mignon !!!!

Contribution le : Aujourd'hui 12:16:45

Skwatek Re: Un béluga qui aime faire peur aux enfants 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44548 Karma: 21313 Ça aurait une mâchoire de grand requin blanc, je ne te raconte pas les traumatismes !

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:30