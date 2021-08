Options du sujet Imprimer le sujet

Il fait une petite sieste dans une voiture en feu

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12967 Karma: 7026 Un homme dort paisiblement dans sa voiture tandis que cette dernière est en feu. Il ne semble pas apprécier qu’un inconnu brise sa vitre pour le tirer de son sommeil.





