Kilroy1 France 3, marmottes des JO de Tokyo

france•3 - Marmottes Été 2021

NeZeiQei Re: France 3, marmottes des JO de Tokyo

J'ai vu plein de marmottes mais pas un seul millimètre carré de papier alu. Non mais j'hallucine !!

AymericCaron Re: France 3, marmottes des JO de Tokyo

Excellent celle sur le foot !

Sinon toujours autant bluffé par la qualité des effets spéciaux !!!

Wiliwilliam Re: France 3, marmottes des JO de Tokyo

Le tennis, le foot et la natation m'ont bien fait rire! On comprend tout de suite à qui ça fait référence haha c'est culotté

