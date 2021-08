Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Marathonienne belge 5 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 880 Karma: 1617 Authentique moment de sport



Vous navigateur est trop vieux



La joie et les larmes de la marathonienne belge Mieke Gorissen pour sa 28ième place, alors qu'elle espérait simplement finir la course.

Contribution le : Aujourd'hui 09:33:17

gazeleau Re: Marathonienne belge 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4308 Karma: 3457 Une joie qui égale toutes les médailles d'or !!

Contribution le : Aujourd'hui 10:07:25

Wiliwilliam Re: Marathonienne belge 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32082 Karma: 10196

@gazeleau a écrit:

Une joie qui égale toutes les médailles d'or !!



Tellement ! Citation :Tellement !

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:30

-MaDJiK- Re: Marathonienne belge 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 3907 Karma: 1454



Je fais 4 à 6km quand je cours. Bravo à tous ceux qui finissent, c'est déjà énorme! 42km ça m'a toujours paru ...Je fais 4 à 6km quand je cours.Bravo à tous ceux qui finissent, c'est déjà énorme!

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:15