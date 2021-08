Options du sujet Imprimer le sujet

ale37mar Poisson effrayé par Paltrinieri 1 #1

Je m'installe Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 450 Karma: 415

Pas possible integrer, désolé.



https://video.gazzetta.it/olimpiadi-nuoto-fondo-paltrinieri-nuota-pesce-vola-video-che-ha-fatto-impazzire-web/45f483e2-f5db-11eb-8f1a-110e63101f80 Pendant la 10 km en eau libre.Pas possible integrer, désolé.

Contribution le : Aujourd'hui 12:31:28

chopsuey Re: Poisson effrayé par Paltrinieri 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 4090 Karma: 3825 La vidéo ne se lance pas chez moi

Contribution le : Aujourd'hui 12:41:40