Geste anti-sportif : Un marathonien fait tomber toutes les bouteilles du ravitaillement

Au moment du ravitaillement ce matin de l'épreuve de Marathon aux J.O. un athtlète fait délibérément tomber toutes les bouteilles, empêchant ses suiveur de prendre leur ravitaillement.



Et il est français (Morhad Amdouni) vraiment pas de quoi faire un cocorico. Quelle honte.





Disgusting by French athlete Amdouni knocking off all the water bottles from the table at Olympics

Aujourd'hui 13:12:07