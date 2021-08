Des hommes sur tinder se parlent en pensant chacun parler à une femme

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 4091 Karma: 3827

https://catfi.sh/conversations_views



C'est pas une vidéo et c'est en anglais dsl mais c'est plutôt drôle et intéressant

En gros y'a un gars "catfish" qui a trouvé une faille dans l'appli tinder, il a créé un bot et a réussi à piéger des hommes en faisant apparaitre un faux profil tinder féminin à la place du leur, ainsi des hommes se sont matché entre eux pensant chacun d'eux parler à une femme.



Ce site répertorie les conversations qu'il y a eu et c'est assez marrant à lire surtout quand ils se rendent compte du malentendu

("attends... comment ça avec ton pénis ?? ")



On note d'ailleurs que les conversations vont beaucoup plus rapidement à "l'essentielle" et tout semble trop facile (enfin de mon point de vue après vous je sais pas ^^ )



