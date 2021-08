Options du sujet Imprimer le sujet

corent2 Comprendre le GIEC et ses rapports 1 #1

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1438 Karma: 3902 Longue vidéo, mais ça vaut le coup !

C'est approfondi et dépassionné (comme toujours avec Le Réveilleur).





Comprendre le GIEC et ses rapports

Contribution le : Aujourd'hui 00:30:44