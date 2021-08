[Vidéo] Un homme défend sa porte d'entrée(?) face à trois agresseurs.

Je suis accro Inscrit: 12/04/2018 00:45 Post(s): 1216 Karma: 651

Hello,



Je recherche une vielle vidéo, qui date de plusieurs années (probablement en dizaines) dans laquelle on voit un homme devant la porte de sa maison (supposément du moins) qui semble interdire l'accès à trois personnes qui cherchent à rentrer chez lui (ou du moins à provoquer le mec). L'homme en question reste zen plusieurs minutes, gardant les bras le long du corps et repoussant calmement (mais fermement) les personnes quand ils avançaient trop. À un moment un des mecs va un peu trop loin (un coup de poing ?) et le mec zen mode offensif et rétame les trois agresseurs en 10s, qui sortent de la propriété et on voit que la moitié du village semble observer la scène.



Je crois que c'était passé ici, même si je n'en suis pas sûr à 100%. Je ne sais pas pourquoi je repense à cette vidéo (mis à part qu'elle était quand même très surprenante/particulière), mais maintenant que j'y repense, ma curiosité est titillée. Je me dis qu'avec le temps, il ait possible qu'on ait plus d'info sur cette vidéos.

