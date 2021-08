Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un jeune garçon qui d'une main fait de l'escalade et de l'autre porte une voiture 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 888 Karma: 1636 Vous navigateur est trop vieux

garçon réfrigérateur escalade

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:18

gazeleau Re: Un jeune garçon qui d'une main fait de l'escalade et de l'autre porte une voiture 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4312 Karma: 3461 C'est quoi la difficulté d'un frigo ? 8a ? 8b ?





@Krogoth Il y a déjà un trotteur sur le frigo, je crois que le môme semble être habitué. Mais oui, perso, je ne serais pas serein de le voir faire.

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:15

Krogoth Re: Un jeune garçon qui d'une main fait de l'escalade et de l'autre porte une voiture 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3478 Karma: 1196 @gazeleau C'est pas seuleument cette "escalade" mais la prochaine fois ce serra peut être une armoire non fixée au mur ou pour aller sur le rebord de la fenetre... Il faut expliquer rapidement a ce gamin qu'on escalade pas n'importe quoi....

Contribution le : Aujourd'hui 11:20:59