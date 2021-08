Que lisez-vous en ce moment ?

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 764 Karma: 924

Bonjour,



Je n'ai pas trouvé de sujet sur le thème de la lecture ici. Même s'il en existait, j'aurais voulu en créer un avec quelques spécificités. Tout d'abord, bien entendu, savoir quel livre vous lisez bien sûr, mais aussi connaître ceci :



1. Pourquoi avez-vous choisi de lire ce livre ?



Il peut s'inscrire dans une continuité : je lis ce livre car il fait partie d'une série...



Il peut y avoir un contexte : nos passions : je suis passionné de légendes urbaines... ; notre état d'esprit : je cherchais un livre qui allait me redonner espoir ; la curiosité : face aux évènements actuels je cherchais à en savoir plus sur... une recommandation : un ami m'en a dit beaucoup de bien ; une obligation : en cours on nous l'a imposé ; le hasard : c'est un livre que j'ai trouvé sur un banc. Etc.



2. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?



Bien que cette partie semble centrale à ce thème, ce n'est pas toujours la plus évidente à commenter et toujours la plus intéressante. C'est pourquoi je trouve plus important le point n°3 finalement, même si vous pouvez aussi dire ce que vous avez pensé de cette lecture.



3. Qu'est-ce que ce livre vous a inspiré ?



Il peut être plus simple de dire ce que ce livre nous a inspiré que d'en faire une critique. La démarche n'est pas la même, elle ne parle pas du livre en tant qu'objet, mais du rapport que nous avons eu avec lui et surtout de ce qu'il a su créer en nous (pensées, réflexions, émotions, souvenirs...). Parler du livre revient un peu plus à parler de soi et nous ramène finalement à notre humanité je trouve.



4. Quelles phrases, passages et citations vous ont marqué ?



Si les passages sont longs ce n'est pas simples à partager surtout si c'est un livre papier. Dans la continuité du point précédent, les passages, les phrases et les citations que l'on choisi parle de nous, elles peuvent nous livrer sans que nous ayons à en justifier le degré de véracité et le lien profond que l'on entretien avec ces mots. On partage une belle phrase qui n'a forcément gueule d'une citation, mais qui nous a marqué, que l'on trouve belle dans ce qu'elle nous renvoie. Elle nous touche, elle nous amuse, elle nous laisse admiratif... ce passage peut ne parler qu'à nous et ainsi, cette citation semble être la nôtre. Ici aussi, vous pouvez, si vous le souhaitez, dire ce que cette phrase, ce court passage évoque, ou rappelle, ou ne rien en dire et laisser d'autres lecteurs la saisir comme ils le souhaitent.

