Options du sujet Imprimer le sujet

aioren Quelques motards escortent Messi 1 #1

Je poste trop Inscrit: 07/09/2004 22:27 Post(s): 13647 Karma: 3523





On dirait un convoi de Hells Angels le bordel





https://twitter.com/CanalSupporters/status/1425102549674233861 On dirait un convoi de Hells Angels le bordel

Contribution le : Aujourd'hui 16:51:55

chopsuey Re: Quelques motards escortent Messi 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 4093 Karma: 3835 Mais du coup à chaque fois qu'il se déplace quelque part il a besoin de ce dispositif ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:54:44

nobrain Re: Quelques motards escortent Messi 0 #3

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1309 Karma: 1113 mais ça coûte la peau des couilles au contribuable non? Ils peuvent pas se prendre des gardes du corps prives?

Contribution le : Aujourd'hui 17:00:25