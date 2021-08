Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- Angle de GoPro stupéfiant 0 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3905 Karma: 1842 Un homme s'émerveille d'un angle de GoPro sur une vidéo de VTT. Cependant, j'ai l'impression que son comportement nez pas normal.





Amazing GoPro angle *sniff*

Contribution le : Aujourd'hui 18:24:47

Wiliwilliam Re: Angle de GoPro stupéfiant 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32103 Karma: 10209 On juge pas !

Contribution le : Aujourd'hui 18:25:54