Manger dans un grand restaurant Version humain + Version rat

Version humain



Version rat



gazeleau Re: Manger dans un grand restaurant Version humain + Version rat

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4344 Karma: 3471 La déception dans la deuième vidéo... j'ai pitié pour elle et j'ai mal à mon humanité, le manque d'entreaide, smartphone à la main.

