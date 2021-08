Un imbécile en BMW cause un accident sur l'autoroute

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4457 Karma: 2948



@Vassili44 a écrit:

Batailles d'égo. Le premier : pousse-toi : le second : non.





Bein pas vraiment non. Le premier double 3 camions à la suite, tu voulais qu'il zigzag suiccidairement entre les camions ? Et Fuck les distances de sécurité ?





Le premier fait un dépassement normal il me semble, avec peut être moins de chevaux en plus.. Citation :Bein pas vraiment non. Le premier double 3 camions à la suite, tu voulais qu'il zigzag suiccidairement entre les camions ? Et Fuck les distances de sécurité ?Le premier fait un dépassement normal il me semble, avec peut être moins de chevaux en plus..

Contribution le : Aujourd'hui 16:02:42