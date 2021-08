L'état des constructions des chaines « Survival Builders »

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71184 Karma: 33475

Des personnes exploitent le filon des chaines de constructions primitives ou de survie.

Mais regardez l'état des constructions après quelques jours. La forêt en prend un sacré coup





Survival builders... what you don't see behind the scene (exposed)

Contribution le : Aujourd'hui 16:30:02