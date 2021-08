Options du sujet Imprimer le sujet

mawt1 Un camionneur ne s'arrête pas devant des activistes vegans 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6167 Karma: 1653 Comment le barrage de l'usine ne fonctionne pas très bien.





Trucker doesn’t stop for vegan protesters!

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:35

gazeleau Re: Un camionneur ne s'arrête pas devant des activistes vegans 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4353 Karma: 3478 Le barrage humain manquait de conviction ... non je déconne, ils ont bien fait de sauver leur peau. Personne ne la leur rendra.

Contribution le : Aujourd'hui 18:58:03