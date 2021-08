Options du sujet Imprimer le sujet

Tracé laborieux des peintures routières

THSSS

Plus ça va, moins ça va...



Aujourd'hui 10:37:56

Smadgib Re: Tracé laborieux des peintures routières

La Russie, le seul pays où les conducteurs consomment plus que leurs bagnoles...

Aujourd'hui 11:08:47

Variel Re: Tracé laborieux des peintures routières

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14379 Karma: 5181

Chez nous, ça ferait de la distraction sur les longs trajets. Pourquoi c'est toujours chez les autres ?Chez nous, ça ferait de la distraction sur les longs trajets.

Aujourd'hui 11:10:59