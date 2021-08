Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3866 Karma: 986



Alpha Betas - This is Alpha Team (Pilot Episode)



Citation : Dans un monde alternatif, alors que l'humanité à épuisée l'intégralité des ressources fossiles, une nouvelle manière de générer de l'électricité à été mise en place : les jeux vidéos.



Quand un problème majeur apparait dans les jeux, faisant déserter les joueurs et réduisant la production électrique, l'équipe Alpha intervient directement au cœur du programme pour régler le problème.



Réalisé par l'équipe de production derrière Rick et Morty, le pilote de la série contient pas mal de blagues ras la ceinture et de contenus violents. A noter que d'après l'un des créateurs de la série, le pilote seul aurai couté plus d'un million de dollars et que la campagne de financement participatif demande 750k$ pour 33 minutes d'épisodes supplémentaire et jusqu'à 7M$ pour 1h20 de contenu supplémentaire. Les joies des grosses productions Américaines !

