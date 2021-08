Index des forums Koreus.com Le Bar Parlons peu, parlons fringues 🇫🇷 Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je cherche depuis quelques temps des fringues Made in France ou fair/écolo...



Mais force est de constater que la qualité des flocages et des tissus laissent souvent à désirer (pour ne pas dire que c'est de la m*rde). Vu les prix pratiqués par ces enseignes on est en droit d'attendre beaucoup mieux !



Si vous avez des recommandations éthiques je suis preneur. Que vaut la marque le T-Shirt propre ?



Pour ma part je déconseille 1083 et Sea Shepherd.



