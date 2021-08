Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un paresseux rencontre un chien 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15829 Karma: 13476

Contribution le : Aujourd'hui 18:48:17

gazeleau Re: Un paresseux rencontre un chien 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4357 Karma: 3482 Il est trop propre ce paresseux. Dans la nature ils sont verts. Une sorte de mousse qui les protège.

Contribution le : Aujourd'hui 18:59:28

FMJ65 Re: Un paresseux rencontre un chien 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12722 Karma: 3909 Dans ce cas précis, c'est mignon comme tout mais faut savoir que les paresseux sont souvent massacrés par les chiens (les paresseux sont obligés de descendre au sol pour faire la grosse commission !)

Contribution le : Aujourd'hui 19:03:16