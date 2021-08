[Série documentaire] Vietnam

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44575 Karma: 21369

Cette immersion poignante au cœur de la guerre du Vietnam retrace trente années de soulèvements et de destructions à travers des archives inédites et des témoignages intimes de civils, opposants et soldats des deux camps. Une série documentaire au plus près de ceux qui l’ont vécue, signée par les réalisateurs Ken Burns et Lynn Novick.







https://www.arte.tv/fr/videos/RC-015017/vietnam/

