dubstyle Traversée d'Avoriaz en wingsuit

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 908 Karma: 1410 Le wingsuiter Fred Fugen (des Soul Flyers) a traversé le village d'Avoriaz à 250 km/h fin juillet, à seulement 15 mètres du sol.





Soul Flyers in Avoriaz



gazeleau Re: Traversée d'Avoriaz en wingsuit

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4361 Karma: 3481 Y a pas le bétisier ? là où il se loupe en passant entre les chalets de 14 étages ?

