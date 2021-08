Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Méthode abacus



Une méthode de calcul mental surprenante !

Le plus impressionnant c'est la gamine qui récite un poème tout en faisant un calcul mental.



Contribution le : Aujourd'hui 20:55:20

TiTaNidE Re: Méthode abacus

Je prèfère la technique a Bacus !



hip !

Contribution le : Aujourd'hui 21:19:20

nobrain Re: Méthode abacus

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1311 Karma: 1119 par contre le jour du contrôle, faites bien attention a interdire les stylo-plumes !

Contribution le : Aujourd'hui 21:41:12