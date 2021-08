Les parkings en Belgique sont gratuits

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71207 Karma: 33497 La plus part des parkings en Belgique sont gratuits, voici pourquoi





J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9115 Karma: 4013 Cet accent belge pour parler anglais !

Et quelle philosophe !

@alfosynchro a écrit:

Cet accent belge pour parler anglais !





Je dirai même plus : Cet accent pour parler anglais. Citation :Je dirai même plus : Cet accent pour parler anglais.

