Options du sujet Imprimer le sujet

Ronan17 Court métrage animation « happy » 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 16:36:34 Post(s): 1 Bonjour,



J’avais vu il y a TRÈS longtemps un mini court métrage (4 5 6 minutes peut être) tournant autour du bonheur.



C’était animé, autour d’un personnage triste découvrant une manière de rendre le monde en couleur avec des lunettes.



Petite dénonciation de la société aussi quand il devient le même patron qu’il a lui même subi quand il était en bas de l’échelle …



Le nom du court mettage devait être « happy » ou « smile » ou quelque chose du genre …



Je peux donner plus de détail si ce n’est pas clair mais je le retrouve nulle part …



Merci à vous !

Contribution le : Aujourd'hui 16:42:15