Avez-vous déjà vu un accouplement de limaces ?

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12990 Karma: 7127

On touche à la fois au dégueu et au sublime. Ça a l’air tellement intense qu’on aurait presque envie de se réincarner en limace pour le vivre une fois.



Si vous ne vivez pas seul, préparez d’ores et déjà une bonne excuse au cas où un de vos proches vous demande ce que vous regardez depuis 10 minutes avec ce regard dans lequel on peut lire de la fascination, de l’émotion, de la culpabilité, et une pointe de jalousie.





Leopard Slugs Mating

Contribution le : Aujourd'hui 00:53:03