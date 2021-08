Je suis accro Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 517 Karma: 1088



Vank Walen - "Your Jumpin' Heart"



Bill McClintock, nous propose une nouvelle mixture musicale en associant Van Halen et Hank Williams.



Le maestro du mash-up nous a donc concocté un mélange entre le "Jump" de Van Halen avec le titre "Your Cheatin' Heart" de Hank Williams (sorti en 1952).



