Récupérer des chiots coincés dans les égouts pour les rendre à leur mère

Trapped Puppies Reunited with Mom || ViralHog

Chapeau

Mais une petit péripétie visiblement vite oubliée pour les chiots !



Mais une petit péripétie visiblement vite oubliée pour les chiots ! la vache, l'épaisseur de la dalle ferraillée qu'ils ont dû perforée !!!ChapeauMais une petit péripétie visiblement vite oubliée pour les chiots !

