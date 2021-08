Options du sujet Imprimer le sujet

Piter35 Bienvenue au premier LOTOTUNE de Fontès 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 20/05/2008 23:02 Post(s): 18 À l'occasion d'un loto dans la ville de Fontès, le micro de l'animatrice a été installé avec un logiciel de modification de voix de type Autotune, ce qui n'a pas laissé les participants insensibles.



Il s'agit du premier Lototune de l'histoire.





Contribution le : Aujourd'hui 09:56:19