Index des forums Koreus.com Audio et Visuel Bonnes nouvelles Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Vassili44 Bonnes nouvelles 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 775 Karma: 926



Au fil de mes lectures j'ai rencontré beaucoup de nouvelles. Qu'est-ce qu'une nouvelle ? On pourrait dire qu'une nouvelle est un petit roman. Parfois ces textes littéraires ne font que quelques pages, 4 ou 5, souvent plus, pouvant atteindre 50, 60 pages et plus encore. Qu'en dit Wikipédia :



Citation : Une nouvelle est un récit habituellement court. Apparu à la fin du Moyen Âge, ce genre littéraire était alors proche du roman et d'inspiration réaliste1, se distinguant peu du conte et de la fable. À partir du xixe siècle, les auteurs ont progressivement développé d'autres possibilités du genre, en s'appuyant sur la concentration de l'histoire pour renforcer l'effet de celle-ci sur le lecteur, par exemple par une chute surprenante. Les thèmes se sont également élargis : la nouvelle est devenue une forme privilégiée de la littérature fantastique, policière, et de science-fiction.



Pourquoi ce topic ?



Je trouve que la nouvelle est parfaite pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de lire un roman. On peut lire un texte en quelques minutes et ainsi on s'offre une courte parenthèse sans que cela ne bouscule trop notre emploi du temps. Le roman est un engagement qui peut faire peur alors que la nouvelle nous apporte les plaisirs de la lecture, sans nous y coincer. Elle peut donc toucher un public plus large.



Aussi, la nouvelle est une parfaite introduction vers un(e) auteur(e). On peut ainsi découvrir des auteur(e)s que l'on aurait pas osé aborder et nous pouvons même y découvrir des genres nouveaux.



Comment partager un texte ?



C'est assez simple :



1. Une petite description du texte sans dévoiler l'intrigue.



2. Un lien vers le texte en pdf ou vers un site qui l'héberge. C'est mieux que de mettre le texte entier car ça prendrait trop de place.



3. Si le texte est payant car l'auteur n'est pas dans le domaine public, eh bien vous pouvez décrire les autres nouvelles afin de donner envie au lecteur d'acheter le livre ou simplement dire si le reste du livre vaut la peine d'être lu. Il me semble avoir aimé la nouvelle La boîte noire le livre de Tonino Benacquista mais pas les autres nouvelles donc je ne vais pas conseiller le livre forcément.



------------------------------------



Je commence par une nouvelle de Maupassant :



Nouvelle de Maupassant - Le signe



Nombre de page : environ 10



Présentation (personnelle) : Un signe cache une signification, parfois secrète. C'est un dialogue muet entre deux personnes qui peut être un moyen de cacher des intentions au vu de tous. Une femme de la bourgeoisie va vouloir percer le secret d'un signe ce qui n'est pas sans risque. Bonjour,Au fil de mes lectures j'ai rencontré beaucoup de nouvelles. Qu'est-ce qu'une nouvelle ? On pourrait dire qu'une nouvelle est un petit roman. Parfois ces textes littéraires ne font que quelques pages, 4 ou 5, souvent plus, pouvant atteindre 50, 60 pages et plus encore. Qu'en dit Wikipédia :Citation :Je trouve que la nouvelle est parfaite pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de lire un roman. On peut lire un texte en quelques minutes et ainsi on s'offre une courte parenthèse sans que cela ne bouscule trop notre emploi du temps. Le roman est un engagement qui peut faire peur alors que la nouvelle nous apporte les plaisirs de la lecture, sans nous y coincer. Elle peut donc toucher un public plus large.Aussi, la nouvelle est une parfaite introduction vers un(e) auteur(e). On peut ainsi découvrir des auteur(e)s que l'on aurait pas osé aborder et nous pouvons même y découvrir des genres nouveaux.C'est assez simple :1. Une petite description du texte sans dévoiler l'intrigue.2. Un lien vers le texte en pdf ou vers un site qui l'héberge. C'est mieux que de mettre le texte entier car ça prendrait trop de place.3. Si le texte est payant car l'auteur n'est pas dans le domaine public, eh bien vous pouvez décrire les autres nouvelles afin de donner envie au lecteur d'acheter le livre ou simplement dire si le reste du livre vaut la peine d'être lu. Il me semble avoir aimé la nouvelle La boîte noire le livre de Tonino Benacquista mais pas les autres nouvelles donc je ne vais pas conseiller le livre forcément.------------------------------------Je commence par une nouvelle de Maupassant :Nombre de page : environ 10Présentation (personnelle) : Un signe cache une signification, parfois secrète. C'est un dialogue muet entre deux personnes qui peut être un moyen de cacher des intentions au vu de tous. Une femme de la bourgeoisie va vouloir percer le secret d'un signe ce qui n'est pas sans risque.

Contribution le : Aujourd'hui 13:03:36



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo