Options du sujet Imprimer le sujet

borntoswim Nouvel update des robots de Boston Dynamics 6 #1

Je m'installe Inscrit: 21/05/2015 14:35 Post(s): 372 Karma: 446 Un peu de parkour pour aujourd'hui !





Atlas | Partners in Parkour



Stylé et flippant en même temps, comme d'hab !

Contribution le : Aujourd'hui 15:38:46

CrazyCow Re: Nouvel update des robots de Boston Dynamics 1 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15686 Karma: 21429 Première vidéo de Boston Dynamics où un robot est capable de faire mieux que la plupart des humains !

Contribution le : Aujourd'hui 16:28:51