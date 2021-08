Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- La foule empêche un manège de basculer dans une fête mexicaine 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13000 Karma: 7164









Il s'agit d'un téléphérique, et les personnes coincées dans les nacelles ont elles aussi été secourues par la foule :











Un incident similaire à celui passé en article il y a quelques semaines : La foule s'accroche à un manège en forme de tour, pour l'empêcher de basculer. C'était il y a deux ans à Durango, au Mexique :Il s'agit d'un téléphérique, et les personnes coincées dans les nacelles ont elles aussi été secourues par la foule :Un incident similaire à celui passé en article il y a quelques semaines : https://www.koreus.com/video/manege-tapis-volant-renverse.html

Contribution le : Aujourd'hui 13:15:20