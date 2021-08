Options du sujet Imprimer le sujet

Afghanistan : 40 ans de conflit résumés sur carte [vidéo de 2019]

Je suis tombé là dessus je me suis dit que avec le contexte actuel ça pouvait intéresser

AFGHANISTAN : 40 ANS DE CONFLIT RÉSUMÉS SUR CARTE







AFGHANISTAN : 40 ANS DE CONFLIT RÉSUMÉS SUR CARTE





edit wiliwilliam: J'AI EDITE LE TITRE!

Je rajoute que la vidéo date de 2019!

chbenz Re: AFGHANISTAN : 40 ANS DE CONFLIT RÉSUMÉS SUR CARTE 1 #2

