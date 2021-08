J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9128 Karma: 4017

Etats-Unis : une soignante happée par un alligator dans un centre pour reptiles



"Lindsay Bull l’a échappé belle. Cette soignante d’un centre pour reptiles de West Valley City, dans l’Utah aux États-Unis, a été attaquée le 14 août dernier par Dath Gator, un alligator de plus de 2 mètres de long, alors qu’elle faisait une animation pour un anniversaire devant des enfants. Lorsqu’elle a ouvert la vitre du bassin de l’animal pour le nourrir, celui-ci lui a saisi la main et l’a entraînée dans son box. « C’est pourtant quelque chose que je fais tout le temps », explique après coup la jeune femme. « Je ne peux pas vous dire ce qui s’est passé exactement, il a mordu vraiment très fort ». Sous la stupeur des visiteurs venus avec plusieurs jeunes enfants, la soignante se débat dans le bassin mais rien y fait : l’alligator ne lâche pas sa main. Donnie Wiseman, un homme venu assister à l’animation, monte alors sur le dos de l’animal, pour que celui-ci lâche prise. La jeune femme est finalement extirpée du bassin et Donnie Wiseman peut libérer l’alligator avant de bondir hors du bassin. « C’était un accident. C’est bien plus de ma faute que de celle de Dath Gator », explique la soignante. Sur Facebook, l’entreprise indique que la jeune femme s’était vue prodiguer les premiers soins sur place avant que les secours n’arrivent. Lindsay Bull a ensuite été opérée, mais elle est bien hors de danger".



