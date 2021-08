Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un train percute une remorque 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71241 Karma: 33546 Un train percute la remorque d'un camion sur un passage à niveau





Crossing Semi Clipped by Oncoming Train || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:03:48

JCM77 Re: Un train percute une remorque 0 #2

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 993 Karma: 999



Classique aussi cette manière de s'exprimer... Ca devient classique ce genre de collision...Classique aussi cette manière de s'exprimer...

Contribution le : Aujourd'hui 08:55:57