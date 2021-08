Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Aimant trop puissant 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71243 Karma: 33548 Il approche un aimant d'un sablier





Strong Magnet Shatters Hourglass || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:06:38

gazeleau Re: Aimant trop puissant 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4396 Karma: 3501 C'est balot, son affaire. Prendre un support métalique pour jouer avec un aimant ...



Heureusement qu'il n'a plus l'âge d'avoir des bagues aux dents !

Contribution le : Aujourd'hui 09:39:54