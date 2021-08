Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Des généraux ouzbeks peinent à trouver un consensus concernant le protocole 4 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13004 Karma: 7175





Pendant l’hymne national, des généraux ouzbeks hésitent entre le salut militaire et la main sur le cœur, et tentent donc de se calquer sur leur voisin.

Contribution le : Aujourd'hui 14:40:09